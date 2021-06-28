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Карди Бі вагітна! Хто стане татком?

Карди Би беременная 2021 фото

Популярна американська співачка Карди Бі (Cardi B) чекає другу дитину. Вчора вночі виконавиця виступала на сцені BET Awards 2021 дуетом з Migos, де і засвітила великий животик. Судячи з усього, народжувати співачці дуже скоро

Приховувати вагітний животик Карди Бі і не збиралася! Для виступу вона обрала сяючий комбінезон, всипаний кристалами, зі спеціальним отвором для животика.

Карди Би беременная 2021 фото

Батьком майбутнього малюка став чоловік співачки – репер Offset, якого Карді Бі відмітила на зворушливому вагітному фото в Instagram, яке з’явилося в мережі одразу після виступу на BET Awards 2021.

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Публикация от Cardi B (@iamcardib)

Нагадаємо, що у пари вже є дитина – 2,5-річна дівчинка Калчев Кіарі Сефас. До речі, про свою першу вагітність Карди Бі з Оффсетом повідомили теж всього за кілька тижнів до пологів! Як цій парі вдається тримати в таємниці новини так довго від всюдисущих папараці – загадка!

Фото: Getty Images

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