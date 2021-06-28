Популярна американська співачка Карди Бі (Cardi B) чекає другу дитину. Вчора вночі виконавиця виступала на сцені BET Awards 2021 дуетом з Migos, де і засвітила великий животик. Судячи з усього, народжувати співачці дуже скоро

Приховувати вагітний животик Карди Бі і не збиралася! Для виступу вона обрала сяючий комбінезон, всипаний кристалами, зі спеціальним отвором для животика.

Батьком майбутнього малюка став чоловік співачки – репер Offset, якого Карді Бі відмітила на зворушливому вагітному фото в Instagram, яке з’явилося в мережі одразу після виступу на BET Awards 2021.

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Нагадаємо, що у пари вже є дитина – 2,5-річна дівчинка Калчев Кіарі Сефас. До речі, про свою першу вагітність Карди Бі з Оффсетом повідомили теж всього за кілька тижнів до пологів! Як цій парі вдається тримати в таємниці новини так довго від всюдисущих папараці – загадка!

Фото: Getty Images

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