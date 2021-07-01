MONATIK: Дружина артиста показала зворушливі фото з РАГСу

Ірина Монатік на своїй сторінці в соціальних мережах поділилася з підписниками знімками з весілля, яке відбулося 6 років тому

«Офіційно день нашої родини 01.07.2015! Нам офіційно 6 років. А разом ми вже цілих 10 років! @monatik_official люблю тебе, моя Вічність! » – підписала фото Ірина.

У коментарях MONATIK залишив у відповідь тепле послання дружині: «Думав, що буду шукати ціле життя… ось і знайшов ціле життя… Люблю тебе!».

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Під знімками пару привітали з річницею зіркові друзі – Володимир Дантес, Валерій Бебко, Катя Сільченко, Слава Дьомін, Сніжана Бабкіна, Едгар Камінський.

«Іра, Діма, ви – мрія!» – написала фешн-фотограф Соня Плакидюк.

Ми приєднуємося до привітань! І бажаємо, щоб попереду у Ірини і Діми було ще багато важливих дат, теплих слів і щасливих моментів.

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