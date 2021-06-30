Скарлетт Йоганссон попрощалася з роллю Чорної вдови

Селебріті відмовилася від подальших перевтілень у героїню Marvel

Голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон офіційно заявила, що більше не буде грати персонажа Чорну вдову у фільмах всесвіту Marvel. Про своє рішення зірка повідомила під час шоу Good Morning America 28 червня 2021 року.

«Це гірко-солодке прощання. Я провела приголомшливе десятиліття, працюючи зі своєю сім’єю Мarvel, і я буду сумувати за тим, що у мене не буде можливості бачити їх кожні 18 місяців або два роки. Це саме ті моменти, яких я завжди чекала з нетерпінням. Я пишаюся цим фільмом і вважаю, що завжди краще піти на високій ноті», – сказала Скарлетт під час інтерв’ю.

Однойменний фільм «Чорна вдова», який вийде на екрани вже цього року, стане останнім для Скарлетт Йоганссон у ролі Наташі Романової – героїні Marvel. Загалом на рахунку акторки ще вісім фільмів у цій ролі.

Прем’єра фільму «Чорна вдова» запланована на 8 липня 2021 року.

Фото: Getty Images

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