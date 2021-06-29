Автор «Гри Престолів» Джордж Р.Р.Мартін підтвердив, що «Вітри зими» завершаться «трохи інакше», ніж серіал HBO.

В інтерв’ю wttwchicago Мартін підтвердив, що кінець його книг піде «в дещо іншому напрямку», ніж в серіалі HBO. Відмінна новина для шанувальників серіалу, чи не так? Адже всі пам’ятають, скільки суперечок і обурень викликав серіальний фінал! Мартін, зі свого боку, висловив розчарування з приводу послідовності книг і телешоу, розмірковуючи про момент в кінці п’ятого сезону, коли телесеріал обігнав книжкову франшизу.

– Озираючись назад, я шкодую, що не випередив книги, – сказав Мартін. – Моя найбільша проблема була в тому, що коли вони почали [серіал], у мене вже було чотири книги у пресі, а п’ята вийшла якраз у той час, коли серіал починався в 2011 році. У мене була фора з п’яти книг, п’яти гігантських книг, і я ніколи не думав, що вони мене наздоженуть, але вони це зробили.

П’ятий сезон закінчився характерно криваво: Брієнна стратила Станніса, Серсея пройшла свій шлях спокути через Королівську Гавань, а Джон Сноу був убитий біля Стіни. Для Мартіна цей момент ознаменував собою кардинальні зміни в його письменницькому процесі.

– Вони наздогнали мене і обігнали, – сказав Мартін. – Це було трохи дивно, тому що тепер шоу було попереду мене, і розвивалося в дещо іншому напрямку. Я все ще працюю над книгою, і ви побачиш мою кінцівку, коли вона вийде.

Але жодних конкретних термінів, коли він планує закінчити роботу над книгою, письменник не дає, щоб уникнути непотрібної критики:

– Я не буду робити прогнозів, щодо того, коли закінчу, – сказав Мартін. – Кожен раз, коли я це роблю, люди в Інтернеті сприймають це як «обіцянку», а потім з нетерпінням чекають, щоб розіп’яти мене, якщо я не вкладусь в термін. Все, що я скажу, це те, що я сподіваюся.

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