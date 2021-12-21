Смотри онлайн финал Эксы 3 сезон 15 выпуск на Новом канале! Бывшие уже прошли через множество испытаний и встретились лицом к лицу со своими страхами. На этой неделе они должны снова преодолеть себя не только ради возможной победы, но, в первую очередь, ради будущего своих отношений. В финале проекта Эксы 2021 будет только одно испытание. Пары будут идти по стропе между многоэтажками. В это время они будут отвечать на вопросы участников, которые уже выбыли из проекта. Не смутятся ли Алена и Геворг, когда их просят об интимной жизни? И смогут ли они дойти до конца? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 15 выпуск онлайн.

Эксы 3 сезон 14 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 15 выпуск – смотреть онлайн часть 2