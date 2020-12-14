Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 14 от 14.12.2021
14 декабря

Встреча с семьей и провокации. Эксы. Сезон 3. Выпуск 14. Часть 1

Участники проекта в 14 выпуске Эксы 3 сезон встретятся с родными и близкими, которых они так давно не видели. Однако даже эта встреча превратится в испытание. Родственники приехали к участникам, чтобы проверить, изменилось ли что-то в их отношениях за время участия в проекте.

Родственники привезут участникам небольшие напоминания о прошлом. Как отреагируют бывшие, когда услышат о предыдущих отношениях своих вторых половинок? Будет ли ревновать Алена? И как отнесется Август к бабушке и дедушке Ани, которые мечтают о правнуках? Смотри в проекте Эксы 3 сезон 14 выпуск от 14.12.2021!

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