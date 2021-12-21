Узнай прямо сейчас, кто выиграл в финале Эксы 3 сезон 15 выпуск! Пятнадцать недель пары боролись за свои отношения и главный приз проекта. Им пришлось изменить свой взгляд на многие вещи ради шанса на общее будущее. В финале Эксы 3 сезон все участники соберутся на финальной вечеринке. Они оценят, насколько много работы проделали над собой финалисты, чтобы дойти до этого этапа. Обе пары пошли на жертвы, чтобы сохранить свои отношения, но только одна получит главный приз проекта. Кто же это будет? Узнай прямо сейчас – смотри финал Эксы 3 сезон 15 выпуск.

Эксы 3 сезон 15 выпуск – смотреть онлайн