В проекте Эксы 3 сезон финал станет испытанием на прочность для Ани Сулимы! Она панически боится высоты, а в последнем испытании им с Августом нужно преодолеть расстояние между двумя многоэтажками. Один из бывших будет идти по стропе, а другой – висеть в системе и держаться за руки своего партнера. Анне страшно даже находиться на такой высоте, не то, что передвигаться и еще и отвечать на чьи-то вопросы! Сможет ли она преодолеть свою панику и пройти последнее испытание вместе с Августом ради их отношений? Узнай прямо сейчас – смотри финал Эксы 3 сезон 15 выпуск.

Эксы 3 сезон 15 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 15 выпуск – смотреть онлайн часть 3