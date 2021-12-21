Дивися онлайн фінал Екси 3 сезон 15 випуск на Новому каналі! Колишні вже пройшли через безліч випробувань і зустрілися віч-на-віч зі своїми страхами. Цього тижня вони повинні знову подолати себе не лише заради можливої ​​перемоги, а й насамперед заради майбутнього своїх стосунків. У фіналі проєкту Екси 2021 буде лише одне випробування. Пари йтимуть стропою між багатоповерхівками. У цей час вони відповідатимуть на запитання учасників, які вже вибули із проєкту. Чи не зніяковіють Альона і Геворг, коли їх просять про інтимне життя? І чи зможуть вони дійти до кінця? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 15 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 14 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 15 випуск – дивитись онлайн частину 2