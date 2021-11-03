Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 6 от 03.11.2021
03 ноября

Бомба-ракета, или Феноменальная игра в показуху – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 6. Раунд 3

Третий раунд игрового шоу Дети против звезд 2021 «Показуха» – самый любимый конкурс всех зрителей, ведь они могут почувствовать себя частью этого действа, отгадывая слова вместе с участниками двух команд! За девяносто секунд одному храбрецу придется угадать как можно больше слов, а его сокомандникам – объяснить их только с помощью жестов. Первой начнет команда звезд. Надежда Васина решится взять на себя ответственную роль и будет угадывать, что будут показывать ей артистические и харизматичные шоумены Игорь Ласточкин и Константин Трембовецкий. Поможет ли мужчинам их профессиональная деятельность в этом задании? Или их юные конкуренты окажутся более сообразительными? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 6 выпуск от 03.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить развязку этого эмоционального раунда.

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд

Бомба-ракета, или Феноменальная игра в показуху – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 6. Раунд 3
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