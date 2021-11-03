Безумная викторина игрового шоу Дети против звезд 2021 – отличный повод узнать о трендах современного поколения, а также пополнить свой словарный запас новыми модными словечками! За шестьдесят секунд игрокам двух команд придется дать как можно больше правильных ответов на вопросы о поколении команды-соперницы, выдержать командный баланс, а также удержать в руках аквариум с рыбками! Кажется, что это невозможно? Звезды и дети готовы убедить тебя в обратном! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 6 выпуск от 03.11.2021 на сайте Нового канала и стань свидетелем этого эмоционального и напряженного момента!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд