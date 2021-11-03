Самый экстремальный, самый увлекательный и самый напряженный момент игрового шоу Дети против звезд 2021 – финал! Ведь именно он решает, какая из команд насобирает наибольшее количество драгоценных камней и сможет гордо носить звание победительницы. Дети и звезды пройдут нелегкий путь и будут бороться за победу в индивидуальных и командных раундах, чтобы собрать главные артефакты – молнии времени. С помощью них команда-лидер может усложнить путь своих конкурентов к победе! Кому посчастливится ловко обойти своих оппонентов? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 6 выпуск от 03.11.2021 на сайте Нового канала и узнай ответ на этот вопрос первым!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон