В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 баттл состоится между самыми пластичными девушками, движения которых очаровывают и заставляют застыть в недоумении! От команды детей за победу сразится Богдана Ткаченко, а вот интересы взрослых будет представлять мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Надежда Васина. Участница от команды звезд может простоять в позе «улитка» два часа, а ее младшая конкурентка за минуту может встать на мостик тринадцать раз! Кто из девушек станет номером один в этот раз? Не пропусти и узнай результат! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 6 выпуск от 03.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд