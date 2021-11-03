В четвертом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 состоится баттл по скоростной сборке конструкторов. На левом ринге от команды звезд выйдет девятилетний Александр Выпасняк, который увлекся этим кропотливым делом в полтора года и с тех пор имеет более десяти тысяч деталей! А на правом ринге от команды взрослых сразится шоумен и актер Константин Трембовецкий, собравший статую Свободы из семи тысяч элементов. Парней будет ждать крайне не простая задача, которая проверит их мастерство и определит, кто из них достоин звания самого искусного конструкторного гения! Не терпится узнать развязку этого индивидуального раунда? Тогда смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 6 выпуск от 03.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд