Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 6 выпуск от 03.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить баттл картингистов. Окажется, что известный шоумен Игорь Ласточкин увлекается скоростной ездой и картингом, а его первый опыт за рулем произошел тогда, когда ему было всего девять лет! А его девятилетний противник Никита Ботте – абсолютный чемпион Украины по картингу! Каждый из ребят может рассказывать о своих преимуществах часами, поэтому лучше убедиться в их мастерстве на деле! Кому удастся пройти через полосу препятствий лучше: маленькому чемпиону или любителю экстрима? Узнайте в 6 выпуске шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд