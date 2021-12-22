Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 13 випуск від 22.12.2021 на сайті Нового каналу – стань свідком феєричного змагання виконавців української народної пісні. Від команди дорослих змагатиметься лідер гурту ВВ Олег Скрипка, а від команди дітей – Софія Артеменко, яка вміє грати на тринадцяти народних інструментах. Завдання для музикантів полягатиме в тому, що їм необхідно буде відтворити певне природне явище за допомогою музичного інструменту. Кому вдасться краще відтворити конкретну стихію завдяки своїй фантазії та таланту? Дізнайся у 13 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд