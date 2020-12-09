Финал 10 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 09.12.2020 определит победителя этой игры. Команды пришли с ничьей, поэтому у каждой есть равные шансы на победу. Надо только быстрее соперников пройти полосу препятствий. А главное – пронести как можно больше камешков, не теряя их по дороге.

Этот раунд окажется не для всех легким: Злата Огневич потеряет кроссовок на полосе препятствий, а Дмитрий Танкович будет медленнее других сокомандников. Повлияет ли это на результат команды? И на стороне кого будет победа в этот раз? Смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон