Video: Злата Огневич – пчелка звездной команды – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 10 выпуск 2 сезон от 09.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 10 от 09.12.2020 / Злата Огневич – пчелка звездной команды – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 7
09 декабря

Злата Огневич – пчелка звездной команды – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 7

Финал 10 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 09.12.2020 определит победителя этой игры. Команды пришли с ничьей, поэтому у каждой есть равные шансы на победу. Надо только быстрее соперников пройти полосу препятствий. А главное – пронести как можно больше камешков, не теряя их по дороге.

Этот раунд окажется не для всех легким: Злата Огневич потеряет кроссовок на полосе препятствий, а Дмитрий Танкович будет медленнее других сокомандников. Повлияет ли это на результат команды? И на стороне кого будет победа в этот раз? Смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Злата Огневич – пчелка звездной команды – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 7
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