Команды переходят в третий командный раунд – участники будут играть в Показуху в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020. Отгадывать от звезд будет Злата Огневич. Ей достанутся такие слова, как «диджей», «олень» и «помада». Одно из слов Дмитрий Танкович даже не будет знать. Повлияет ли это на результат?

Злата застопорится на слове «шуба», от которой она отказалась много лет назад. Повлияет ли это на балы и не потеряет ли девушка много времени на угадывание одного слова? Показуху смотри в 10 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд