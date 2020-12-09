Video: Злата Огневич и ее попытки отгадать слово «шуба» – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 10 выпуск 2 сезон от 09.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 10 от 09.12.2020 / Злата Огневич и ее попытки отгадать слово «шуба» – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 3
09 декабря

Злата Огневич и ее попытки отгадать слово «шуба» – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 3

Команды переходят в третий командный раунд – участники будут играть в Показуху в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020. Отгадывать от звезд будет Злата Огневич. Ей достанутся такие слова, как «диджей», «олень» и «помада». Одно из слов Дмитрий Танкович даже не будет знать. Повлияет ли это на результат?

Злата застопорится на слове «шуба», от которой она отказалась много лет назад. Повлияет ли это на балы и не потеряет ли девушка много времени на угадывание одного слова? Показуху смотри в 10 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Злата Огневич и ее попытки отгадать слово «шуба» – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 3
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