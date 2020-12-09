Video: Валентин Михиенко будет отвечать раньше, чем закончится вопрос – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 10 выпуск 2 сезон от 09.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 10 от 09.12.2020 / Валентин Михиенко будет отвечать раньше, чем закончится вопрос – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 5
09 декабря

Валентин Михиенко будет отвечать раньше, чем закончится вопрос – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 5

В раунде Викторина шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020 звездная команда приложит усилия, чтобы стать на баланс-борд и устоять на нем целую минуту! Однозначными лидерами квиза будут Дмитрий Танкович и Валентин Михиенко. Второй вообще отвечал на вопросы от ведущего, не дослушав их до конца. Но будет ли это правильной тактикой?

Дети будут отвечать на вопросы: какого зверя называют «шатун», на которой сковородке не пригорают котлеты и чем мама смывает косметику с лица. Знают ли дети ответы на все эти вопросы о взрослой жизни? Викторину смотри онлайн в 10 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Валентин Михиенко будет отвечать раньше, чем закончится вопрос – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 5
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