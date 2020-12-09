В раунде Викторина шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020 звездная команда приложит усилия, чтобы стать на баланс-борд и устоять на нем целую минуту! Однозначными лидерами квиза будут Дмитрий Танкович и Валентин Михиенко. Второй вообще отвечал на вопросы от ведущего, не дослушав их до конца. Но будет ли это правильной тактикой?

Дети будут отвечать на вопросы: какого зверя называют «шатун», на которой сковородке не пригорают котлеты и чем мама смывает косметику с лица. Знают ли дети ответы на все эти вопросы о взрослой жизни? Викторину смотри онлайн в 10 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд