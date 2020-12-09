Video: Дмитрий Танкович против чемпиона по гольфу – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Дети против звезд 2020 10 выпуск 2 сезон от 09.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 10 от 09.12.2020 / Дмитрий Танкович против чемпиона по гольфу – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 4
09 декабря

Дмитрий Танкович против чемпиона по гольфу – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 4

В четвертом раунде 10 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон сойдутся любитель и профессионал гольфа. Дмитрий Танкович из роли каратиста перешел в статус гольфиста. Теперь он выйдет на поединок с 14-летним Артемом – чемпионом Украины по гольфу среди юниоров и членом сборной Украины по гольфу. Парень шесть лет шел к этому титулу!

Физически раунд не могли провести в студии. Поэтому участников вывезли на площадку для игры в гольф. Им будет поставлено пять задач – базовые и повышенной сложности упражнения. Выполнят ли они их, смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд

Дмитрий Танкович против чемпиона по гольфу – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 4
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