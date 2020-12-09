В четвертом раунде 10 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон сойдутся любитель и профессионал гольфа. Дмитрий Танкович из роли каратиста перешел в статус гольфиста. Теперь он выйдет на поединок с 14-летним Артемом – чемпионом Украины по гольфу среди юниоров и членом сборной Украины по гольфу. Парень шесть лет шел к этому титулу!

Физически раунд не могли провести в студии. Поэтому участников вывезли на площадку для игры в гольф. Им будет поставлено пять задач – базовые и повышенной сложности упражнения. Выполнят ли они их, смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд