Video: Робототехники спасают родных: Валентин Михиенко против Ивана Сидоренкова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 10 выпуск 2 сезон от 09.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 10 от 09.12.2020 / Робототехники спасают родных: Валентин Михиенко против Ивана Сидоренкова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 6
09 декабря

Робототехники спасают родных: Валентин Михиенко против Ивана Сидоренкова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 6

В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020 ведущий обольет водой родных участников, если те не успеют пройти вовремя задание от него.

В поединке по программированию сойдутся актер и шоумен Валентин Михиенко и 13-летний Иван, который создал робота «Умный дом» с сигнализацией и тепловыми датчиками. Валентин за свою жизнь сконструировал пульт для телевизора, который никогда не теряется, и умеет программировать машинки на движение за 15 минут. Его соперник программирует сайты, игры, машинки и роботов, имеет дома примерно три тысячи деталей и два чемодана инструментов. Оба должны запрограммировать свои машинки на прохождение трассы. Кто справится быстрее? Смотри в 10 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Робототехники спасают родных: Валентин Михиенко против Ивана Сидоренкова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 6
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