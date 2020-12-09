В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020 ведущий обольет водой родных участников, если те не успеют пройти вовремя задание от него.

В поединке по программированию сойдутся актер и шоумен Валентин Михиенко и 13-летний Иван, который создал робота «Умный дом» с сигнализацией и тепловыми датчиками. Валентин за свою жизнь сконструировал пульт для телевизора, который никогда не теряется, и умеет программировать машинки на движение за 15 минут. Его соперник программирует сайты, игры, машинки и роботов, имеет дома примерно три тысячи деталей и два чемодана инструментов. Оба должны запрограммировать свои машинки на прохождение трассы. Кто справится быстрее? Смотри в 10 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд