Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск мы узнаем правила сортировки мусора по маркировке. Злата Огневич, которая уделяет внимание своему экосознанию уже третий год, и 8-летняя Мария, которая производит органическую косметику для сестры и мамы, сойдутся в экологическом поединке.

Задача участниц – рассортировать мусор с конвейера в студии по бакам с маркировкой. Оценивать их сортировку будет основательница проекта» Украина – без мусора» Евгения Ратовская. Кто из них большее количество мусора рассортирует по правильным бакам, тот и получит следующую молнию времени. Баттл защитниц природы смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд