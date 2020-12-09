Video: Злата Огневич за конвейером, как на мусороперерабатывающем заводе – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 2

Смотрите онлайн 2 раунд шоу Дети против звезд 2020 10 выпуск 2 сезон от 09.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 10 от 09.12.2020 / Злата Огневич за конвейером, как на мусороперерабатывающем заводе – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 2
09 декабря

Злата Огневич за конвейером, как на мусороперерабатывающем заводе – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 2

Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск мы узнаем правила сортировки мусора по маркировке. Злата Огневич, которая уделяет внимание своему экосознанию уже третий год, и 8-летняя Мария, которая производит органическую косметику для сестры и мамы, сойдутся в экологическом поединке.

Задача участниц – рассортировать мусор с конвейера в студии по бакам с маркировкой. Оценивать их сортировку будет основательница проекта» Украина – без мусора» Евгения Ратовская. Кто из них большее количество мусора рассортирует по правильным бакам, тот и получит следующую молнию времени. Баттл защитниц природы смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд

Злата Огневич за конвейером, как на мусороперерабатывающем заводе – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 2
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