Где логика: смотрите онлайн 2 выпуск от 09.03.2021

У кого на этот раз железная логика: у мужчин или женщин? Решит шоу Где логика? 2 выпуск от 09.03.2021!

Сегодняшний состав участников Сергей Притула назовет легендарным. Ведь в студии соберутся лучшие ведущие, певцы и шоумены – Оля Полякова, Юрий Горбунов, Маша Ефросинина и Александр Педан! Кто же из них имеет сильную логику? Подробности – далее.

180 сантиметров и Седой и Красивый – это не шутки селебритиз, а названия их команд. Длинноногие красавицы с ростом до звезд лаконично сделают себе комплимент, назвавшись 180, а Педан и Горбунов сыграют на иронии и сарказме – Седой и Красивый. Кто из них кто?

Не пропусти первый раунд Что общего, в котором Юрий Горбунов поведется на красоту женской команды и даст им немало подсказок, – смотри онлайн 2 выпуск Где логика?

Где логика 1 выпуск смотреть онлайн

Где логика 2 выпуск 2 раунд смотреть онлайн