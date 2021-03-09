Где логика: смотрите онлайн 1 выпуск от 09.03.2021

Ты смотришь премьеру развлекательного шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 на сайте Нового канала. Первыми гостями Сергея Притулы станут: певица Злата Огневич, актер Тарас Цымбалюк, автор и сценарист Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина. В 1 раунде участники поделятся на две команды – команда девушек Богини и команда мужчин Хлеб. В этом конкурсе гости должны угадать, что объединяет три картинки, которые им покажет Сергей Притула. На первый взгляд изображения кажутся никак не связанными между собой. Но в нашей программе логика есть везде! Смотри все это прямо сейчас в шоу Где логика? 1 выпуск от 09.03.2021 на сайте Нового канала.

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