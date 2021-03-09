Где логика: смотрите онлайн 2 выпуск 3 часть от 09.03.2021

Ты смотришь онлайн продолжение 2 выпуска шоу Где логика? В 3 раунде под названием Плюс-Минус две звездные команды – Александр Педан, Юрий Горбунов, Оля Полякова и Маша Ефросинина – должны вспомнить школьные уроки математики и продемонстрировать умение прибавлять и отнимать. Все на самом деле не так «математично», как логично. Сергей Притула приготовил для селебритиз несколько ребусов. Между двумя изображениями стоят знаки «плюс» или «минус». Участникам нужно понять: что же будет, если две картинки совместить или отнять одну от другой. Все зависит от знака!

Почему яйца потянут на дно команду 180? И что поссорит Сергея Притулу с Олей Поляковой и Машей Ефросининой? Узнай в шоу Где логика? 2 выпуск от 09.03.2021.

Где логика 2 выпуск смотреть онлайн

Где логика 2 выпуск 4 раунд смотреть онлайн