Где логика: смотрите онлайн 2 выпуск 2 часть от 09.03.2021

Второй раунд шоу Где логика? 2 выпуск называется Третий лишний. Сергей Притула будет выводить на экран картинки для двух звездных команд. 180 и Сильный и Красивый должны как можно скорее просканировать взглядом изображения и дать четкий ответ: что на фото лишнее. Учитывая первый раунд, второй тоже обещает быть очень эмоциональным!

Бутылка, четыре ноги, птеродактиль – чего только не будет мерещиться нашим звездам. Но в этих словах будет истина. Более того, даже одну из команд они приведут к победе! Кто положит своего соперника на лопатки? Узнай во втором раунде шоу Где логика? 2 выпуск от 09.03.2021.

Где логика 2 выпуск смотреть онлайн

Где логика 2 выпуск 3 раунд смотреть онлайн