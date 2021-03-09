Где логика: смотрите онлайн 2 выпуск 5 часть от 09.03.2021

В финале шоу Где логика? 2 выпуск от 09.03.2021 команды 180 сантиметров и Сильный и Красивый сойдутся в логическом пинг-понге. На одной картинке будет изображен настоящий калейдоскоп разнообразных ребусов, загадок и рисунков. Участникам нужно как можно быстрее разгадать каждый из этих «шифров». Упростит задачу тема, которая объединяет все загадки. Ты готов? Сейчас будет нестись все, что можно и нельзя! Смотри онлайн шоу Где логика? 2 выпуск на сайте Нового канала и узнай, кто выйдет победителем в этом поединке и получит звание «Железная логика».

Где логика 2 выпуск смотреть онлайн