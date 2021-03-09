Где логика: смотрите онлайн 2 выпуск 4 часть от 09.03.2021

Последний раунд перед финалом 2 выпуска шоу Где логика? 2021 очень интересный, но очень сложный. Но не для Сильного и Красивого и 180 сантиметров, ведь они уже за три раунда прокачали свой ум до уровня боженьки.

Сергей Притула подготовил для звезд… анимации! Но участники не будут наслаждаться ими, а будут напрягать свои мозги. А все для того, чтобы из сюжета, который будет транслироваться на экранах, понять, название какого мультфильма или кино зашифровано в нескольких действиях. Сложно? Проверь прямо сейчас – смотри онлайн шоу Где логика? 2 выпуск от 09.03.2021 и вместе со звездами угадывай названия известных лент.

Где логика 2 выпуск смотреть онлайн

Где логика 2 выпуск 5 раунд смотреть онлайн