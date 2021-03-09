Video: Випуск 2. Раунд 5. 180 vs Сивий та Красивий: у кого залізна логіка? Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 2 випуск від 09.03.2021 на Новому каналі частина 5 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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09 березня

Випуск 2. Раунд 5. 180 vs Сивий та Красивий: у кого залізна логіка? Де логіка? Сезон 1

У фіналі шоу Де логіка? 2 випуск від 09.03.2021 команди 180 сантиметрів і Сильний та Красивий зійдуться в логічному пінг-понгу. На одній картинці буде зображений справжнісінький калейдоскоп різноманітних ребусів, загадок і малюнків. Учасникам потрібно якнайшвидше розгадати кожен із цих «шифрів». Спростить завдання тема, яка об’єднує всі загадки. Ти готовий? Зараз нестиметься все, чого можна та не можна очікувати! Дивись онлайн шоу Де логіка? 2 випуск на сайті Нового каналу та дізнайся, хто вийде переможцем у цьому двобої та отримає звання «Залізна логіка».

Де логіка 2 випуск дивитися онлайн

Випуск 2. Раунд 5. 180 vs Сивий та Красивий: у кого залізна логіка? Де логіка? Сезон 1
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