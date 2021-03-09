Останній раунд перед фіналом 2 випуску шоу Де логіка? 2021 дуже цікавий, але максимально складний. Але не для Сильного і Красивого та 180 сантиметрів, адже вони вже за три раунди прокачали свій розум до рівня боженьки.

Сергій Притула підготував для зірок… анімації! Але учасники не насолоджуватимуться ними, а напружуватимуть свої мізки. А все для того, щоб із сюжету, який транслюватиметься на екранах, зрозуміти, назва якого мультфільму чи кіно зашифрована в декількох діях. Складно? Перевір просто зараз – дивись онлайн шоу Де логіка? 2 випуск від 09.03.2021 й разом із зірками вгадуй назви відомих стрічок.

Де логіка 2 випуск дивитися онлайн

Де логіка 2 випуск 5 раунд дивитися онлайн