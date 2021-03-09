Video: Випуск 2. Раунд 3. Яйця збили з пантелику команду 180. Де логіка? Сезон 1

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09 березня

Випуск 2. Раунд 3. Яйця збили з пантелику команду 180. Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся онлайн продовження 2 випуску шоу Де логіка? У 3 раунді під назвою Плюс-Мінус дві зіркові команди – Олександр Педан, Юрій Горбунов, Оля Полякова та Маша Єфросініна – мають згадати шкільні уроки математики та продемонструвати вміння додавати та віднімати. Усе насправді не так «математично», як логічно. Сергій Притула приготував для селебрітіз декілька ребусів. Між двома зображеннями стоятиме знак «плюс» або «мінус». Учасникам доведеться зрозуміти: що ж буде, якщо дві картинки поєднати або ж відняти одну від іншої. Усе залежатиме від знака!

Чому яйця потягнуть на дно команду 180? І що посварить Сергія Притулу з Олею Поляковою та Машею Єфросініною? Дізнайся в шоу Де логіка? 2 випуск від 09.03.2021.

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