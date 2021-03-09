Ти дивишся онлайн продовження 2 випуску шоу Де логіка? У 3 раунді під назвою Плюс-Мінус дві зіркові команди – Олександр Педан, Юрій Горбунов, Оля Полякова та Маша Єфросініна – мають згадати шкільні уроки математики та продемонструвати вміння додавати та віднімати. Усе насправді не так «математично», як логічно. Сергій Притула приготував для селебрітіз декілька ребусів. Між двома зображеннями стоятиме знак «плюс» або «мінус». Учасникам доведеться зрозуміти: що ж буде, якщо дві картинки поєднати або ж відняти одну від іншої. Усе залежатиме від знака!

Чому яйця потягнуть на дно команду 180? І що посварить Сергія Притулу з Олею Поляковою та Машею Єфросініною? Дізнайся в шоу Де логіка? 2 випуск від 09.03.2021.

Де логіка 2 випуск дивитися онлайн

Де логіка 2 випуск 4 раунд дивитися онлайн