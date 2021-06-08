Четвертый раунд шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021 как всегда посвящен кинематографу, а так как команды состоят исключительно из актеров, то раунд продемонстрируеи именно скорость участников, а не эрудицию. Анна Саливанчук даже продемонстрирует свои экстрасенсорные способности, потому что будет знать разгадку киноребуса еще до того, как он появится на экране. Смотри шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021, и ты увидишь, как Назар Заднепровский не сможет угадать фильм, который сделал его одним их самых узнаваемых актеров в нашей стране.

Где логика 15 выпуск смотреть онлайн

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