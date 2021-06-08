Смотри онлайн шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021, где снова по разные стороны баррикад окажется семейная пара. Звезда сериала Домик на счастье Константин Войтенко сыграет против своей жены – актрисы Валентины Войтенко. Компанию Косте в команде «Настя» составит коллега Назар Заднепровский, а вместе с Валей в команде «Безе без сахара» окажется также актриса Анна Саливанчук. В 1 раунде ты узнаешь, как Назару Заднепровскому живется после успеха фильма «Скажене весілля» и что объединяет Костю Войтенко и Сергея Притулу. Все это не пропусти в шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021 на сайте Нового канала.

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