Ты смотришь финальный раунд в шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021, в котором команды «Настя» и «Безе без сахара» будут угадывать мифических созданий. В 5 раунде команды получают баллы за каждый правильный ответ, поэтому предугадать, кто же станет победителем 15 выпуска, очень сложно. В шоу Где логика? 2021 Тейлор Лотнер из оборотня превратится в вампира, а Дейнерис Таргариен потеряет своего ребенка. А чтобы проверить, сможешь ли ты также быстро разгадывать ребусы, как это делают участники команд, смотри финальный раунд в шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021 прямо сейчас на сайте Нового канала.

Где логика 15 выпуск смотреть онлайн