Во 2 раунде шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021 ты узнаешь, что Константин Войтенко тайком смотрит соревнования по художественной гимнастике, так как точно знает, какое количество предметов должно находится на гимнастическом ковре. А Назар Заднепровский заслужит овации стадионов, потому что сразу заметит, какой предмет не должен находиться на женском косметическом столике. Однако для обеих команд наступит черная полоса во 2 раунде, когда Сергей Притула попросит найти лишние вещи в рукописях Леонардо да Винчи. Кто из участников все-таки сможет справиться с этим заданием? Смотри в Третьем лишнем в шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021.

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