Четвертий раунд шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021 як завжди присвячений кінематографу, а оскільки команди складаються виключно з акторів, то раунд продемострує саме швидкість учасників, а не ерудицію. Ганна Саліванчук навіть продемонструє свої екстрасенсорні здібності, тому що знатиме розгадку кіноребуса ще до того, як він з’явиться на екрані. Дивись шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021, і ти побачиш, як Назар Задніпровський не зможе вгадати фільм, який зробив його одним з найвідоміших акторів в нашій країні.

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Де логіка 15 випуск 5 раунд дивитися онлайн