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08 июня

Где логика: смотрите онлайн 15 выпуск от 08.06.2021

Смотри онлайн шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021, где снова по разные стороны баррикад окажется семейная пара. Звезда сериала Домик на счастье Константин Войтенко сыграет против своей жены – актрисы Валентины Войтенко. Компанию Косте в команде «Настя» составит коллега Назар Заднепровский, а вместе с Валей в команде «Безе без сахара» окажется также актриса Анна Саливанчук. В 1 раунде ты узнаешь, как Назару Заднепровскому живется после успеха фильма «Скажене весілля» и что объединяет Костю Войтенко и Сергея Притулу. Все это не пропусти в шоу Где логика? 15 выпуск от 08.06.2021 на сайте Нового канала.

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Где логика: смотрите онлайн 15 выпуск от 08.06.2021
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