У 2 раунді шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021 ти дізнаєшся, що Костянтин Войтенко потайки дивиться змагання з художньої гімнастики, оскільки точно знає, яка кількість предметів повинна знаходитися на гімнастичному килимі. А Назар Задніпровський заслужить овації стадіонів, тому що відразу помітить, який предмет не повинен знаходитися на жіночому косметичному столику. Однак для обох команд настане чорна смуга у 2 раунді, коли Сергій Притула попросить знайти зайві речі в рукописах Леонардо да Вінчі. Хто з учасників все ж таки зможе впоратися з цим завданням? Дивись в Третьому зайвому в шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021.

Де логіка 15 випуск дивитися онлайн

Де логіка 15 випуск 3 раунд дивитися онлайн