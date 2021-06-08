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08 червня

Випуск 15. Раунд 1. Що спільного у Притули та Войтенка? Де логіка? Сезон 1

Дивись онлайн шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021, де знову по різні боки барикад опиниться сімейна пара. Зірка серіалу Будиночок на щастя Костянтин Войтенко зіграє проти своєї дружини – актриси Валентини Войтенко. Компанію Кості в команді «Настя» складе колега Назар Задніпровський, а разом з Валею в команді «Безе без цукру» буде також актриса Ганна Саліванчук. У 1 раунді ти дізнаєшся, як Назару Задніпровському живеться після успіху фільму «Скажене весілля» і що об’єднує Костю Войтенка і Сергія Притулу. Все це не пропусти в шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021 на сайті Нового каналу.

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