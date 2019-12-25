Ти дивишся 3 раунд розважального шоу Шалена зірка 17 випуск на сайті Нового каналу! Заслужена богиня ламіната та паркету України Леся Іванівна Нікітюк продемонструє Івану Люлєнову й Олені-Крістіні Лебідь, як потрібно запалювати на танцювальному майданчику. Допоможуть їй в цьому п’ять простеньких рухів. Однак сьогодні хореографія Леді Ле буде дуже особливою. Попри унікальний танець, українські селебрітіз дізнаються, як ефективно перевірити зір, навчитися їздити на велосипеді без сідла та стати на «вільну касу». Заінтригований? На десерт ми залишили тобі ще два рухи, яких ти можеш навчитися вже за мить, – дивись онлайн 17 випуск музичного проекту Шалена зірка від 25.12.2019.

Дивитися онлайн 17 випуск Шалена зірка

Дивитися онлайн 17 випуск Шалена зірка 4 раунд