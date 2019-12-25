Video: Тверк Олени-Крістіни Лебідь проти «мєдляка» Івана Люлєнова. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 1

Дивіться онлайн 1 раунд шоу Шалена зірка 17 випуск від 25.12.2019 на Новому каналі
Новий канал / Шалена зірка / Сезон 1 / Тверк Олени-Крістіни Лебідь проти «мєдляка» Івана Люлєнова. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 1
25 грудня

Тверк Олени-Крістіни Лебідь проти «мєдляка» Івана Люлєнова. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 1

Леся Іванівна Нікітюк у музичній програмі Шалена зірка 17 випуск від 25.12.2019 приготує зірковий ринг для ще однієї пари селебрітіз, яка вирішила довести всьому світу – для українців немає меж. Сьогодні молдавський Челентано Іван Люлєнов та чарівна телеведуча Олена-Крістіна Лебідь дадуть спокій гумору та аферистам і стануть селебами світового масштабу. Яким буде їхній шлях до зірок? Дізнайся просто зараз!

Перший раунд за назвою Танцюю для тебе перевірить креативність і пластику сьогоднішніх учасників. Їм доведеться танцювати і тверк, і дискотечний «мєдляк»… А хтось заради перемоги має перевтілитися в Олега Винника! Заінтригований? Залишайся з нами – дивись онлайн 17 випуск музичного шоу Шалена зірка.

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Тверк Олени-Крістіни Лебідь проти «мєдляка» Івана Люлєнова. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 1
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