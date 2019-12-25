Леся Іванівна Нікітюк у музичній програмі Шалена зірка 17 випуск від 25.12.2019 приготує зірковий ринг для ще однієї пари селебрітіз, яка вирішила довести всьому світу – для українців немає меж. Сьогодні молдавський Челентано Іван Люлєнов та чарівна телеведуча Олена-Крістіна Лебідь дадуть спокій гумору та аферистам і стануть селебами світового масштабу. Яким буде їхній шлях до зірок? Дізнайся просто зараз!

Перший раунд за назвою Танцюю для тебе перевірить креативність і пластику сьогоднішніх учасників. Їм доведеться танцювати і тверк, і дискотечний «мєдляк»… А хтось заради перемоги має перевтілитися в Олега Винника! Заінтригований? Залишайся з нами – дивись онлайн 17 випуск музичного шоу Шалена зірка.

Дивитися онлайн 16 випуск Шалена зірка

Дивитися онлайн 17 випуск Шалена зірка 2 раунд