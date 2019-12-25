Video: Олена-Крістіна Лебідь мітить на місце Gwen Stefani. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Шалена зірка 17 випуск від 25.12.2019 на Новому каналі
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25 грудня

Олена-Крістіна Лебідь мітить на місце Gwen Stefani. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 6

Фінальне перевтілення української безстрашної телеведучої Олени-Крістіни Лебідь в музичній програмі Шалена зірка 17 випуск від 25.12.2019 стане для тебе справжньою несподіванкою. Знаменитість перефарбується в блондинку, відростить волосся та надягне сукню в горошок тільки для того, щоб стати двійником Gwen Stefani та виконати популярну пісню Don`t Speak. Ба більше, Олена-Крістіна Лебідь максимально точно відтворить кліп на голлівудський хіт! Цікаво, чи зможе українська зірка зайняти місце Gwen Stefani? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн розважальне шоу Шалена зірка 17 випуск (25.12.2019) та оціни виступ Олени.

Дивитися онлайн 17 випуск Шалена зірка

Олена-Крістіна Лебідь мітить на місце Gwen Stefani. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 6
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