Фінальне перевтілення української безстрашної телеведучої Олени-Крістіни Лебідь в музичній програмі Шалена зірка 17 випуск від 25.12.2019 стане для тебе справжньою несподіванкою. Знаменитість перефарбується в блондинку, відростить волосся та надягне сукню в горошок тільки для того, щоб стати двійником Gwen Stefani та виконати популярну пісню Don`t Speak. Ба більше, Олена-Крістіна Лебідь максимально точно відтворить кліп на голлівудський хіт! Цікаво, чи зможе українська зірка зайняти місце Gwen Stefani? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн розважальне шоу Шалена зірка 17 випуск (25.12.2019) та оціни виступ Олени.

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