У фіналі 17 випуску розважального проекту Шалена зірка від 25.12.2019 молдавський Челентано та популярний гуморист Іван Люлєнов матиме дуже складне завдання: перевтілитися відразу в трьох персонажів. Першим стане відомий бельгійський співак Stromae, а іншими – герої його кліпу на хіт Tous Les Mêmes. Люлєнов в одному виступі стане і жінкою, і чоловіком. Цікаво, чи вдасться йому глибоко перейнятися піснею, манерою виконавця та моментально перевтілитися то в дівчину, то в хлопця? Залишайся з нами – дивись онлайн музичне шоу Шалена зірка 17 випуск на сайті Нового каналу, щоб дізнатися подробиці фінального перевтілення.

Дивитися онлайн 17 випуск Шалена зірка

Дивитися онлайн Шалена зірка 17 випуск перевтілення Олени-Крістіни Лебідь