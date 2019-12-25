У продовженні 17 випуску розважального проекту Шалена зірка ти станеш свідком того, як Леся Нікітюк катуватиме зірок своєрідним плейлистом дивних звуків. Однак робитиме вона це не зі зла, а щоб протестувати слух Івана Люлєнова й Олени-Крістіни Лебідь. Найстрашніше те, що українські селебрітіз вперше залишаться самі в нелегкій боротьбі з Лесиними 9 звуками. Їхні групи підтримки залишать зірок сам на сам із шипінням гадюки, тріском попкорну, плачем дитини та стогоном собаки. Чи зможуть Іван та Олена вистояти в нелегкому музичному двобої? Залишайся з нами – дивись онлайн музичну програму Шалена зірка 17 випуск від 25.12.2019, щоб дізнатися результат другого раунду.

Дивитися онлайн 17 випуск Шалена зірка

Дивитися онлайн 17 випуск Шалена зірка 3 раунд