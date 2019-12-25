Video: Тактика Лебідь – поперед Люлєнова в пекло. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 4

Дивіться онлайн 4 раунд шоу Шалена зірка 17 випуск від 25.12.2019 на Новому каналі
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25 грудня

Тактика Лебідь – поперед Люлєнова в пекло. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 4

У 4 раунді 17 випуску проекту Шалена зірка (25.12.2019) Олена-Крістіна Лебідь та Іван Люлєнов змагатимуться за місце на вершині Лесиного чарту. Українським селебрітіз доведеться наввипередки бігти на вершечок зіркового постаменту, щоб першими прокричати назву пісні та ім’я виконавця. Однак Олена не дослухає правила від Леді Ле і першою побіжить наверх, не знаючи виконавця популярного треку Despacito. Цікаво, Лебідь проведе раунд так, як його розпочала? Схоже, що так! Бо другий трек їй підкажуть друзі – Ірина Хоменко та Слава Соломко. Чи покарає Леді Ле хитру Олену-Крістіну Лебідь і віддасть перемогу Івану Люлєнову? Усі подробиці шукай у розважальному шоу Шалена зірка випуск 17!

Дивитися онлайн 17 випуск Шалена зірка

Дивитися онлайн Шалена зірка 17 випуск перевтілення Івана Люлєнова

Тактика Лебідь – поперед Люлєнова в пекло. Шалена зірка. Сезон 1. Випуск 17. Раунд 4
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