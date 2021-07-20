Зірка Перших ластівок Олександр Рудинський знявся в італійському серіалі

Актор молодіжного трилеру Нового каналу вперше зіграв англомовну роль

Наші «ластівки» продовжують підкорювати нові професійні горизонти! Нещодавно зірка гостросюжетного серіалу «Перші ластівки» (Новий канал) Олександр Рудинський знявся в іноземному проекті. Актор отримав роль у 10-серійному італійському вестерні «Джанго» від Canal Plus і Sky Studio.

– У березні мені надійшла пропозиція від європейського кастинг-директора. Я відразу записав самопроби англійською мовою, і вже через 10 днів мене затвердили. Коли я отримав позитивну відповідь, був шокований, – розповів Саша Рудинський, який нещодавно знявся у кліпі Софії Єгорової. – Роль у серіалі «Джанго» – мій перший досвід гри англійською мовою. До зйомок я готувався три місяці, мені допомагала подруга – українська акторка Дарина Волга, ми з нею регулярно займалися англійською. Крім того, необхідно було вчитися їздити верхи, тому графік у мене був щільним.

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Зірка «Перших ластівок» Олександр Рудинський втілив на екрані персонажа Спенсера Фореста, помічника головної антагоністки. А ведучі ролі в серіалі «Джанго» зіграли бельгійський актор Маттіас Шоннертс і шведська акторка Нуміра Пасс. Зйомки проходили в трьох містах Румунії, але основною локацією стала столиця – Бухарест.

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За словами Саші Рудинського, цей акторський досвід виявився не з легких. Його знімальний період тривав близько місяця, і весь цей час він був змушений знаходитися за кордоном – далеко від дружини Марії та 11-місячного сина Петра. Крім того, на майданчику не було жодної україно- або російськомовного людини, і це тільки посилювало тугу актора за домом.

– Перші дні було нескладно. Весь час тримав зв’язок із родиною – дружиною і сином, потихеньку адаптувався. Але з часом мене почало «накривати», – поділився зірка «Першу ластівок» (Новий канал). – Я дуже сумував за домівкою, за рідними місцями, за своєю сім’єю… Вперше я знаходився далеко від близьких такий тривалий час. Це завжди нелегко, особливо коли у тебе є маленька дитина. Адже син росте не по дням, а по годинам, і не хочеться нічого проґавити. До того ж, я був єдиною україномовною людиною на знімальному майданчику, всі інші – іноземці. І хоча я добре освоїв англійську, все одно чогось не вистачало. Було дуже-дуже тоскно…

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Довідка

Події у серіалі «Джанго» розгортаються на Дикому Заході періоду 1860-1870-х років. А саме – у Новому Вавилоні, місті вигнанців, у якому живуть чоловіки та жінки різного походження, раси та віросповідання. За сюжетом, головний герой Джанго не може оговтатися після жорсткого вбивства родини вісім років тому й відчайдушно шукає доньку, не полишаючи надії, що їй вдалося вижити. Після довголітніх пошуків він знаходить доньку в Новому Вавилоні. Вона збирається вийти заміж і не хоче, щоб батько залишався. Але місту загрожує серйозна небезпека, і Джанго не має наміру йти, адже розуміє: пережити втрату дочки вдруге він не зможе.

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