У другому випробуванні кулінарного шоу Пекельна кухня 2021 випуск 14 учасників розбудять люди в чорних мантіях з капюшонами. Кожного з них урочисто посвятять у таємне товариство.

Мрія кожного шеф-кухаря – це, звичайно, мішленівські зірки. У другому конкурсі в учасників буде дві години, щоб придумати та приготувати страву, гідну мішленівського ресторану. Їм допоможе особливий гість, який працював із багатьма ресторанами за кордоном. Правда, для спілкування з ним доведеться подолати мовний бар'єр, а у Яни виникнуть із цим труднощі.

Хто з учасників зможе приготувати страву, гідну найвищої оцінки ресторанного світу? Дивись у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 14.

Пекельна кухня 14 випуск дивитись онлайн

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