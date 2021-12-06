Дивись онлайн останню вечерю перед фіналом у проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 14! Це найвідповідальніший момент півфіналу, адже саме він вирішить, хто боротиметься за головний приз сезону.

У третьому конкурсі учасникам доведеться помірятися силами з самим Алексом Якутовим та його сушефами. Команда пекельного шефа віддаватиме страви паралельно з учасниками. Чи вдасться півфіналістам виявитися сильнішими, ніж їхні вчителі? І хто покине кулінарний проєкт за крок до фіналу? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 14.

Пекельна кухня 14 випуск дивитись онлайн