Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 14 від 06.12.2021
06 грудня

Змагання з пекельним шефом. Пекельна кухня 2021. Випуск 14. Частина 3

Дивись онлайн останню вечерю перед фіналом у проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 14! Це найвідповідальніший момент півфіналу, адже саме він вирішить, хто боротиметься за головний приз сезону.

У третьому конкурсі учасникам доведеться помірятися силами з самим Алексом Якутовим та його сушефами. Команда пекельного шефа віддаватиме страви паралельно з учасниками. Чи вдасться півфіналістам виявитися сильнішими, ніж їхні вчителі? І хто покине кулінарний проєкт за крок до фіналу? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 14.

Пекельна кухня 14 випуск дивитись онлайн

Змагання з пекельним шефом. Пекельна кухня 2021. Випуск 14. Частина 3
Повернення учасників. Пекельна кухня 2021. Випуск 14. Частина 1
Гонитва за мішленівськими зірками. Пекельна кухня 2021. Випуск 14. Частина 2
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