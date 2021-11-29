У першому конкурсі проєкту Пекельна кухня 2021 випуск 13 учасники відчують себе власниками закладу. Їм потрібно буде вигадати обіднє меню для азербайджанського ресторану. Кожен кухар придумає свій варіант бізнес-ланчу, особисто закупить для нього продукти та пропонуватиме саме свій варіант обіду відвідувачам. У ході цього випробування на учасників чекають несподівані труднощі. Наприклад, постачальники бувають не дуже сумлінними. Вони можуть обдурити чи навіть продати прострочений товар! Хто стане жертвою обману та залишиться без потрібних продуктів? І чи зможуть кухарі не лише догодити гостям з обідом, а й принести прибуток ресторану? Дізнайся у проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 13 від 29.11.2021!

Пекельна кухня 12 випуск дивитись онлайн

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