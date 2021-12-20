Дивись онлайн суперфінал Пекельна кухня 2021 та дізнайся, що відбувалося за кадром! Ти побачиш тих учасників, які прийшли на кастинг, але не пройшли суворого відбору Алекса Якутова. Пекельному шефу довелося перепробувати багато страв, які були як мінімум далекі від досконалості, щоб відібрати учасників для червоної та синьої команд.

Дізнайся прямо зараз, як жили учасники проєкту Пекельна кухня 2021 під час зйомок. Алекс Якутов проведе тобі екскурсію знімальним павільйоном і покаже, що було за лаштунками кулінарного шоу. Як йому вдавалося знати про будь-який крок учасників і припиняти спроби шахрайства? Дізнайся у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 6.

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